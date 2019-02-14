"Интер" лишил Мауро Икарди капитанской повязки

СЕГОДНЯ 14:03 2019-02-14T14:03:48+03:00

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Отношения между главной звездой «нерадзурри» и руководством клуба испортились настолько, что Икарди имеет все шансы уйти в летнее трансферное окно на правах «свободного агента», руководство Интера не спешит продлевать контракт.

Агент и жена Икарди – Ванда Нара на днях потребовала в очередной увеличить зарплату игроку.

«Хочется, чтобы «Интер» больше защищал Мауро, иногда в клубе происходят неприятные вещи». – сказала она, - «Я никогда не требовала продления контракта. Спешить некуда, по договору остается еще два года».

Ванда уже не первый раз позволяет себе весьма неоднозначные и местами даже эксцентричные высказывания. Так, в своем блоге она писала, что у Мауро Икарди «полно предложений от других клубов», при этом не уточняя от каких, и тем самым недвусмысленно намекая на то, что Интеру следует приложить усилия (прежде всего денежные), чтобы удержать Мауро в своем составе.

Однако, махинации Ванды обернулись против её мужа, Интер не только как будто не собирается увеличивать форварду зарплату, но и лишил его звания капитана команды. Повязка перешла вратарю Самиру Хандановичу.

Касательно же контракта и дальнейшей судьбы Мауро в Интере, мнения прессы расходятся.

Corriere dello Sport пишет, что новый контракт сроком до 2023 года с зарплатой в 6 млн евро в год уже подписан, в то время как La Gazzetta dello Sport наоборот придерживается мнения, что руководство «Интера» и вовсе отказалось общаться с Вандой Нара, требующей для мужа зарплату в 7,5 млн евро в год без учета бонусов, и попросило Икарди сменить агента, от чего футболист наотрез отказался.

Главный тренер миланского клуба Лучано Спаллетти отмечает, что безголевая серия Мауро Икарди протяженностью в семь матчей связана как раз с подвешенным состоянием, то есть отсутствием ясности касательно нового контракта.

«Необходимо сесть и поговорить о том, чего мы избегали и тянули месяцами», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. Аргентинский нападающий провел 179 игр и забил 109 голов. В его услугах сейчас заинтересованы «Реал Мадрид» и «Атлетико Мадрид».

ИСТОЧНИК KP.RU