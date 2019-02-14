2019-02-14T12:56:03+03:00
Политика

Преемница Меркель заявила о "необходимости" сохранить санкции против РФ

Председатель ХДС считает, что необходимо придерживаться такой политики до тех пор, пока "кто-то не придумает «что-нибудь поумнее».
Елена Гильманова
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Преемница Меркель: необходимо сохранить экономических санкций против РФПреемница Меркель: необходимо сохранить экономических санкций против РФФото: REUTERS
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Сменившая канцлера Германии Ангелу Меркель на посту председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступает за необходимость сохранения экономических санкций Евросоюза против России.

Политик заявила, что ЕС выступает против военного вмешательства, поэтому в случае с Россией, которая якобы нарушает международное право, может быть только один выход – экономические санкции. По ее словам, их необходимо сохранять пока "кто-то не придумает «что-нибудь поумнее».

- Сейчас многие жалуются на экономические санкции ЕС. Но критики не называют альтернативы. Они или придерживаются мнения, что нужно принять нарушающее международное право поведение России, или у них есть идеи относительно других санкций. Поскольку мы исключаем военное вмешательство, я за сохранение санкций до тех пор, пока кто-то не придумает что-то поумнее", - заявила председательХДС в интервью журналу Internationale Politik.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз разрабатывают очередные антироссийские санкции из-за Украины. Позже группа сенаторов США подготовила очередной законопроект, предполагающий ужесточение санкций против России.

Новым лидером ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана 7 декабря с минимальным перевесом в 51% голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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