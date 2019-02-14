Путин выйдет на татами вместе со сборной России по дзюдо

СЕГОДНЯ 13:20 2019-02-14T13:20:37+03:00

2016 год, борец Беслан Мудранов и президент России Владимир Путин во время тренировки с российской сборной по дзюдо. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Как сообщил журналистам официальный представитель Кремля, президент России давно не тренировался с российскими спортсменами

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Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует выйти на татами вместе со спортсменами сборной России по дзюдо. Об этом сообщает корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

"Президент хочет поздно вечером выйти на татами вместе с нашей сборной по дзюдо здесь, в Сочи", - заявил Песков. По словам главы пресс-службы Кремля, Владимир Путин, неоднократно участвовавший в подобных мероприятиях, уже давно не тренировался со сборной.

Владимир Путин занимается дзюдо с 11 лета. В 2006 году он был избран на пост Европейского союза дзюдо, а спустя четыре года президент России получил диплом "Доктор в области дзюдо" южнокорейского университета Енин.

Ранее сайт kp.ru сообщал о посещении Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ международного туринра по дзюдо во Владивостоке.

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ИСТОЧНИК KP.RU