В США грабитель поскользнулся и уронил украденные деньги перед полицейским
В американском штате Мэн ничем не примечательное ограбление банка закончилось курьезом. Грабитель выбежал из здания кредитного учреждения, поскользнулся на льду и выронил украденные деньги и оружие прямо перед полицейским.
Как отмечает издание Central Maine, преступнику удалось выбежать из здания банка, пересечь четырехполосную дорогу и добежать до парковки китайского ресторана, находящегося неподалеку от места преступления. Именно там его и задержала полиция: издание отмечает, что дворники не убрали парковку после выпавшего накануне дождя.
Полицейский Гленн Ланг, находившийся в момент падения грабителя на парковке, незамедлительно задержал преступника. Спустя несколько минут на парковку прибыли коллеги Ланга, которые собрали украденные деньги и вернули их банку.
"Когда он упал, у него выпали деньги и пистолет, которые он спрятал в кармане куртки. При этом купюры разлетелись по всей парковке", - заявил глава местной полиции Джозеф Месси.
Стоит отметить, что это не первое преступление, совершенное задержанным. Ранее мужчина был осужден за кражу со взломом.
ИСТОЧНИК KP.RU