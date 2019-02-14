2019-02-14T13:30:42+03:00
Происшествия

В США грабитель поскользнулся и уронил украденные деньги перед полицейским

Курьезный случай произошел в штате Мэн
Александр ДЖУМАЕВ
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Грабитель выбежал из здания кредитного учреждения, поскользнулся на льду и выронил украденные деньги и оружие прямо перед полицейскимГрабитель выбежал из здания кредитного учреждения, поскользнулся на льду и выронил украденные деньги и оружие прямо перед полицейскимФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском штате Мэн ничем не примечательное ограбление банка закончилось курьезом. Грабитель выбежал из здания кредитного учреждения, поскользнулся на льду и выронил украденные деньги и оружие прямо перед полицейским.

Как отмечает издание Central Maine, преступнику удалось выбежать из здания банка, пересечь четырехполосную дорогу и добежать до парковки китайского ресторана, находящегося неподалеку от места преступления. Именно там его и задержала полиция: издание отмечает, что дворники не убрали парковку после выпавшего накануне дождя.

Полицейский Гленн Ланг, находившийся в момент падения грабителя на парковке, незамедлительно задержал преступника. Спустя несколько минут на парковку прибыли коллеги Ланга, которые собрали украденные деньги и вернули их банку.

"Когда он упал, у него выпали деньги и пистолет, которые он спрятал в кармане куртки. При этом купюры разлетелись по всей парковке", - заявил глава местной полиции Джозеф Месси.

Стоит отметить, что это не первое преступление, совершенное задержанным. Ранее мужчина был осужден за кражу со взломом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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