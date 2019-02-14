2019-02-14T14:09:55+03:00
Экономика

Топливный союз: Бензин не станет дешевле из-за переизбытка топлива на рынке

Эксперты полагают, что к весне профицит может сократиться или исчезнуть
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Фото: АО «Новокуйбышевский НПЗ»Фото: АО «Новокуйбышевский НПЗ»
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Несмотря на высокий профицит мощностей по выпуску бензина, дешеветь топливо пока не будет. Такой прогноз сделал президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. При этом он добавил, что в целом такая тенденция положительно скажется на внутреннем рынке.

«Я не думаю, что у нас будет такой сумасшедший профицит, который приведёт к снижению цен. Всё-таки у нас до сих пор не отыгран рост акцизов, рост НДПИ, НДС. Потом, надо учитывать, что сейчас низкий сезон спроса, и в январе-феврале рынок всегда был профицитным», - цитирует эксперта ИА «НСН».

Аркуша добавил, что для более точных прогнозов лучше дождаться весны и посмотреть, останется ли рынок профицитным.

При этом добавим, что в Торгово-промышленной палате России придерживаются другой точки зрения. Так, член комитета по энергетической стратегии ТПП РФ Рустам Танкаев считает, что отрасль ожидает дефицит, а никакого профицита нет и быть не может.

ИСТОЧНИК KP.RU

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