Топливный союз: Бензин не станет дешевле из-за переизбытка топлива на рынке
Несмотря на высокий профицит мощностей по выпуску бензина, дешеветь топливо пока не будет. Такой прогноз сделал президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. При этом он добавил, что в целом такая тенденция положительно скажется на внутреннем рынке.
«Я не думаю, что у нас будет такой сумасшедший профицит, который приведёт к снижению цен. Всё-таки у нас до сих пор не отыгран рост акцизов, рост НДПИ, НДС. Потом, надо учитывать, что сейчас низкий сезон спроса, и в январе-феврале рынок всегда был профицитным», - цитирует эксперта ИА «НСН».
Аркуша добавил, что для более точных прогнозов лучше дождаться весны и посмотреть, останется ли рынок профицитным.
При этом добавим, что в Торгово-промышленной палате России придерживаются другой точки зрения. Так, член комитета по энергетической стратегии ТПП РФ Рустам Танкаев считает, что отрасль ожидает дефицит, а никакого профицита нет и быть не может.
ИСТОЧНИК KP.RU