Британский студент лишился зубов из-за любви к энергетикам

СЕГОДНЯ 15:58 2019-02-14T15:58:17+03:00

Молодой человек выпивает по три литра бодрящих напитков каждый день

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Студент из Великобритании по имени Винни Пайнер лишился зубов из-за чрезмерной любви к энергетикам. Молодой человек на протяжении полугода выпивал в среднем по 45 банок бодрящего напитка в неделю (около трех литров в день), после чего его зубы начали крошиться и выпадать.

Однажды молодой человек попытался откусить яблоко, и из-за этого у него выпало сразу четыре передних зуба. Студент немедленно обратился к стоматологу, который сообщил ему, что за время его «энергетической диеты» пострадали и остальные зубы. По мнению дантиста, это произошло из-за огромного количества сахара, который содержится в энергетиках.

Специалисты отметили, что большинство зубов молодого человека сгнили и теперь ему понадобятся 24 пломбы и протезы. Лечение обойдется Пайнеру примерно в две тысячи фунтов.

Произошедшее так напугало молодого человека, что он перестал ходить в колледж и бросил поиски работы, хотя до этого подавал большие надежды, как будущий программист, пишет сайт argumenti.ru.

«Я не уверен, что ждет нас в будущем, но я надеюсь, что смогу встать на ноги. Энергетическое чудовище полностью разрушило мою жизнь. А началось все как способ снять стресс и напряжение от учебы в колледже, потому что нужно быть сосредоточенным, когда дело доходит до вычислений и кодирования», — цитирует Пайнера телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU