В Кремле прокомментировали заявление об инсценировки «химатаки» в сирийской Думе

СЕГОДНЯ 14:45 2019-02-14T14:45:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кремле сообщили, что эксперты давно говорили о постановочном характере съёмок в связи с «химатакой» в Думе, в свою очередь такие постановки имеют своей целью спровоцировать дальнейшую напряженность ситуации в Сирии. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление продюсера BBC по Сирии Риам Далати о том, что съемки сцены в госпитале после якобы химической атаки в сирийской Думе были постановочными.

Представитель Кремля заявил, что будет «нелишним напомнить, что с самого начала аналогичная точка зрения высказывалась нашими экспертами». Таким образом «в данном случае, безусловно, мы отмечаем, что здесь наша точка зрения совпадает», - заключил Песков на брифинге в четверг, 14 февраля.

По словам пресс-секретаря президента «очень многие съемки», в том числе те, которые «делались и "Белыми касками"», «носили и носят провокационный характер, постановочный характер». Песков подчеркнул, что такие действия «имеют своей целью дестабилизировать и спровоцировать дальнейшую напряженность ситуации в Сирии».

В свою очередь, на брифинге в четверг, 14 февраля, представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркнула негативные последствия подобных постановок, являющихся кульминацией «театра абсурда», в котором «мы видим просто трагифарс в исполнении западного сообщества и средств массовой информации, которые, с одной стороны, говорят о высоких демократических целях и якобы заботятся о населении суверенного государства, с другой , просто плюют на все законы, на международное право, на свободы и права отдельно взятого народа и конкретных людей».

ИСТОЧНИК KP.RU