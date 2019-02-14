2019-02-14T14:45:50+03:00
Политика

В Кремле прокомментировали заявление об инсценировки «химатаки» в сирийской Думе

Как было отмечено, что имеются негативные последствия таких постановок, дестабилизирующих ситуацию в Сирии
Елена Гильманова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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В Кремле сообщили, что эксперты давно говорили о постановочном характере съёмок в связи с «химатакой» в Думе, в свою очередь такие постановки имеют своей целью спровоцировать дальнейшую напряженность ситуации в Сирии. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление продюсера BBC по Сирии Риам Далати о том, что съемки сцены в госпитале после якобы химической атаки в сирийской Думе были постановочными.

Представитель Кремля заявил, что будет «нелишним напомнить, что с самого начала аналогичная точка зрения высказывалась нашими экспертами». Таким образом «в данном случае, безусловно, мы отмечаем, что здесь наша точка зрения совпадает», - заключил Песков на брифинге в четверг, 14 февраля.

По словам пресс-секретаря президента «очень многие съемки», в том числе те, которые «делались и "Белыми касками"», «носили и носят провокационный характер, постановочный характер». Песков подчеркнул, что такие действия «имеют своей целью дестабилизировать и спровоцировать дальнейшую напряженность ситуации в Сирии».

В свою очередь, на брифинге в четверг, 14 февраля, представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркнула негативные последствия подобных постановок, являющихся кульминацией «театра абсурда», в котором «мы видим просто трагифарс в исполнении западного сообщества и средств массовой информации, которые, с одной стороны, говорят о высоких демократических целях и якобы заботятся о населении суверенного государства, с другой , просто плюют на все законы, на международное право, на свободы и права отдельно взятого народа и конкретных людей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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