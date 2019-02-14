Появились фото с футбольного матча Павла Мамаева в СИЗО "Бутырка"

СЕГОДНЯ 15:06 2019-02-14T15:52:20+03:00

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В четверг, 14 февраля, в День Влюбленных, все же состоялся футбольный матч с участием полузащитника клуба "Краснодар" Павла Мамаева. Он вышел в составе своей специально составленной команды из шести человек на поединок против сборной ФСИН. Этот поединок проходил по общим правилам, два тайма по 20 минут с 15-минутным перерывом.

Уже появились первые кадры с футбольного матча, который прохоит в столичном СИЗО "Бутырка". На фотографиях четко видно, что Павел Мамаев одет в черную спортивную утепленную форму, кеды, на голове - шапка. При этом, на спине у Мамаева - его фамилия и номер "17", под которым он заявлен на этот чемпионат России за ФК "Краснодар".

Отметим, что на весеннюю стадию Лиги Европы полузащитник Павел Мамаев не был дозаявлен. В отличие от своего собрата по несчастью - Александр Кокорин значится в заявке "Зенита" на плей-офф Лиги Европы. И его команда проиграла первый матч в гостях турецкому "Фенербахче" со счетом 0:1. А вот "Краснодар" сыграет свою встречу сегодня на домашней арене против немецкого клуба "Байер" (Леверкузен).

ИСТОЧНИК KP.RU