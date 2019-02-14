Захарова: США следует задуматься над санкциями против самих себя

СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-14T15:03:02+03:00

Представитель МИД напомнила конгрессменам и сенаторам как они нарушают международное право, а между тем обвиняют в этом Москву

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о вмешательстве США в дела суверенных государств и порекомендовала Вашингтону первым делом задуматься над введением санкций в отношении самих себя, а не начинать разработку новых экономических ограничений для России.

По словам представителя МИД «говорить серьезно об очередных рассуждениях американских законотворцев в данном случае язык не поворачивается». По ее словам, если говорить серьезно, то необходимо «ставить вопрос о том, как и когда американское общество займется оценкой собственных преступлений на международной арене».

«Во-первых, это медицинский случай» - прокомментировала она факт разговоров о новых санкциях против России. «Во-вторых, исходя из того, что США натворили в мире за последние годы, Сенату, Конгрессу пора задуматься над санкциями в отношении самих себя, собственных политиков. Столько разрушений было ими совершено во всем мире. А кто-то из них понес за это ответственность?» - добавила она.

Захарова напоминала о вмешательстве Вашингтона в дела суверенных государств и нарушениях властями США норм международного права. «В частности, даже одно нахождение американского вооруженного контингента на территории суверенного государства без его разрешения на это. Это уже и есть преступление с точки зрения международного права», - подчеркнула представитель МИД

После она посоветовала конгрессменам и сенаторам первым делом разобраться с этим «банальным с точки зрения юриспруденции вопросом», и только потом уже «галактические вопросы решать».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз разрабатывают очередные антироссийские санкции из-за Украины. Позже группа сенаторов США подготовила очередной законопроект, предполагающий ужесточение санкций против России.

ИСТОЧНИК KP.RU