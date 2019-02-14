Великобритания может выйти из Евросоюза 29 марта

СЕГОДНЯ 15:12 2019-02-14T15:24:46+03:00

При этом существующий проект соглашения о Brexit не вызвал у британского парламента поддержки

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Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что Великобритания может выйти из ЕС 29 марта текущего года.

- Это может произойти 29-го числа, а может быть и нет. Хотя пока я думаю, что Brexit, скорее, случится именно в этот день, - подчеркнул он.

Напомним, Великобритания должна покинуть Евросоюз уже 29 марта, но существующий проект соглашения о Brexit не ратифицирован и не вызывал у британских парламентариев поддержки. Евросоюз со своей стороны отказывался пересматривать проект этого договора.

К слову, более 50% британцев выступают за отсрочку выхода Великобритании из состава ЕС, что дало бы возможность для проведения второго референдума или продолжения переговоров с Брюсселем, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Тереза Мэй попросила больше времени на переговоры по Brexit. Повторное голосование парламента по соглашению состоится 27 февраля.

Около 700 тысяч человек приняли участие в акции протеста против Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU