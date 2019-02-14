В Москву вернутся 12-градусные морозы

СЕГОДНЯ 15:28 2019-02-14T15:28:08+03:00

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С 18 февраля в московский регион снова придет похолодание. Если сейчас столики термометра едва преодолевают отметку в ноль, то с понедельника ожидается резкое похолоданием. В Москву вернутся морозы, а в ночь на вторник, 19 февраля, столбик термометра опустится до - 12 градусов.

Частая смена погоды в столице зависит от перемещения воздушных масс в системе циклонов и антициклонов с северо-запада и севера того, говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

Что касается погоды на ближайшие дни, то она скорее будет напоминать весеннюю. Температурный режим будет держаться такой же, как 14 февраля. Слабые заморозки возможны только ночью, а днем ожидается от 0…+2 градуса тепла. В дневные часы возможет сильный ветер, порывы до 15 метров в секунду.

День всех влюбленных порадовал москвичей несколькими солнечными часами, а еще стабильными ценами на цветы. В Министерстве потребительского рынка и услуг Московской облатси заверили, что за тарифами на букеты будут следить особенно внимательно. А еще назвали самые популярные цветы, которые покупат сегодня на подарок - это розы, тюльпаны, орхидеи, герберы, хризантемы, альстромерии, а также в последние время наблюдается спрос на пионовидные розы и ранункулюсы, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU