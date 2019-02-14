Столтенберг рассказал об увеличении присутствия НАТО в Черном море

СЕГОДНЯ 15:45 2019-02-14T15:57:23+03:00

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможном увеличении присутствия эсминцев военно-политического блока в Черном море, а также оказании дополнительной поддержки Украине.

- Союзники НАТО оказывают Украине политическую и практическую поддержку, сейчас мы смотрим, что еще можем сделать. Мы смотрим на возможность дальнейшего увеличения присутствия в Черном море. В ближайшие дни в Черном море наши корабли примут участие в учениях, - отметил Столтенберг.

Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей, сообщает "РИА-Новости".

Также в январе этого года на территорию российских вод заплывали американские военные корабли (Donald Cook и Fort McHenry). По словам самих военных, судно отправили "для проведения операций по обеспечению безопасности". За передвижением судна следили российские корабли.

ИСТОЧНИК KP.RU