Столтенберг рассказал об увеличении присутствия НАТО в Черном море
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о возможном увеличении присутствия эсминцев военно-политического блока в Черном море, а также оказании дополнительной поддержки Украине.
- Союзники НАТО оказывают Украине политическую и практическую поддержку, сейчас мы смотрим, что еще можем сделать. Мы смотрим на возможность дальнейшего увеличения присутствия в Черном море. В ближайшие дни в Черном море наши корабли примут участие в учениях, - отметил Столтенберг.
Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей, сообщает "РИА-Новости".
Также в январе этого года на территорию российских вод заплывали американские военные корабли (Donald Cook и Fort McHenry). По словам самих военных, судно отправили "для проведения операций по обеспечению безопасности". За передвижением судна следили российские корабли.
ИСТОЧНИК KP.RU