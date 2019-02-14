2019-02-14T16:05:03+03:00
Общество

Блогерша предложила запретить продажу сладкого после 18:00

Первой о стройности заговорила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заметив, что россиянам надо запретить иметь талию больше 90 см, как японцам
Ася РОМАНЧУК
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сладости могут оказаться под запретом у детейсладости могут оказаться под запретом у детейФото: Максим ТРОИЦКИЙ
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Тема похудания сегодня актуальна не только среди представителей власти, но и в среде блогеров. Не успела глава Роспотребнадзора Анна Попова высказать свое мнение, что надо повысить качество питания, чтобы наши сограждане были стройнее, а еще лучше обратить взоры на Японию, где талия свыше 90 см вне закона, как эстафету подхватила блогерша Мира Родригез.

Ее блог «Мира против жира» пропагандирует отказ от сладких и вредных продуктов, которые приводят к лишним килограммам.

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Блогер предложила запретить продажу сладкого после 18 часов вечера
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Сама девушка уверена, что спасти россиян от ожирения можно одним способом: запретить продажу сладкого после 18:00. Опыт подобных ограничений у российских чиновников уже есть, алкоголь несколько лет нельзя приобрести после 23:00, аналогичную схему девушка предлагает применить по отношению к сладостям

- Детям до 18 лет продажу сладкого вовсе надо запретить. Чтобы можно было купить торты, шоколад и прочую сладкую дрянь только по паспорту или в присутствии родителей. На упаковках всех продуктов должно быть указано, что несет в себе угрозу ожирения. Почему-то государство считает, что табачные изделия демонстрировать нельзя, а то, что печеньки с пироженками на каком-нибудь пальмовом масле, ничего страшного», - цитирует телеканал «360» слова девушки.

Идея ограничения продажи некоторых продуктов не такая новая. Ранее в Госдуме призывали запретить продавать детям до 14 лет газировку.

Ранее новые правила школьного и детсадовского питания разработаны Роспотребнадзором и выложены для обсуждения на портале нормативно-правовых актов. Самые интересные пункты касаются школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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