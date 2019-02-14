2019-02-14T16:41:06+03:00
Политика

Встреча Путина и Роухани началась с перебоем в системе перевода

В течение полутора минут президент России продолжал интересоваться, удалось ли иранскому коллеги услышать перевод его речи [видео]
Елена Гильманова
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Президент России Владимир Путин и глава Ирана Хасан РоуханиПрезидент России Владимир Путин и глава Ирана Хасан РоуханиФото: REUTERS
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Встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани не могла начаться сразу из-за возникших перебоев с системой перевода, которая оказалась нерабочей.

Президент России принял Роухани в рамках трехстороннего саммита Россия-Турция-Иран по сирийской проблематике в Сочи, который стартовал в четверг, 14 февраля.

Он начал беседу с иранским коллегой с соболезнований в связи с терактами на юго-востоке Ирана, однако выражение лиц и жесты иранской делегации дали лидеру российского государства понять, что перевод не осуществляется.

«Нет перевода?» - спросил Путин.

Представители Ирана ответили кивание и попытались сами разрешить возникшую с техникой проблему.

Встреча Путина и Рухани в Сочи началась с проблем с синхронным переводом.

На протяжение полутораминутной паузы президент России продолжал интересоваться, удалось ли членам делегации услышать перевод его речи. «Идет перевод? Нет?» - повторял он.

В итоге неполадку с неработающей системой перевода удалось устранить, и главы государств смогли начать диалог.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в результате взрыва на юго-востоке Ирана. По последним данным, в результате взрыва, прогремевшего ранее в среду, 13 февраля, на юго-востоке Ирана, погиб 41 человек. Причем среди жертв теракта - как бойцы формирований «Аль-Кудс» - спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР), так и мирные граждане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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