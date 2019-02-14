Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что заболела из-за постоянного стресса

СЕГОДНЯ 16:59 2019-02-14T16:59:35+03:00

Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что у нее проблемы со здоровьем Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса не ладит с детьми и внуками и из-за этого ее здоровье пошатнулось

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Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что ее здоровье сильно пошатнулось из-за постоянного стресса. Уже много лет атмосфера в доме легендарной советской актрисы наряженная. Дети ссорятся между собой и с матерью, внучка тоже состоит в конфликте с бабушкой из-за недвижимого имущества.

В итоге постоянный стресс довел женщину до того, что начались проблемы со здоровьем. Звезда советского кино призналась, что редко выходит из дома, а иногда обращается к врачам.

-Еще несколько дней полежу. Надо до конца себя вылечить. А то времени нет. Все убили. Убили меня! – говорит Федосеева-Шукшина в телефонном разговоре с редакторами шоу «Пусть говорят» Первого канала.

Актриса уверена, что болезни – это следствие регулярного стресса. А ведь беспокоиться есть о чем. Старшая дочь актрисы от брака с Вячеславом Ворониным - Анастасия считает, что мать променяла ее на карьеру и не занималась ребенком.

Мария и Ольга, дочери от Василия Шукшина, враждуют между собой, а еще каждая обижена на мать. Ольга сердится за то, что мать переписала долю в отцовской квартире на внучку Анну, дочку Марии. А Мария отказывается общаться с новым мужем Лидии Николаевны – продюсером Бари Алибасовым, пишет сайт Dni.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU