2019-02-14T17:46:44+03:00
Происшествия

В Москве эвакуирован Ярославский вокзал из-за угрозы минирования

Анонимный источник сообщил об угрозе взрыва
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Москве эвакуирован Ярославский вокзал из-за угрозы минированияВ Москве эвакуирован Ярославский вокзал из-за угрозы минированияФото: Архив "КП"
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Экстренные службы занялись проверкой информации о "минировании" Ярославского вокзала в Москве от анонимного источника.

- В четверг поступило анонимное сообщение о "минировании" по адресу: Комсомольская площадь 5, - рассказали в экстренных службах.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в середине января текущего года прошла "волна" сообщений о минированиях в Москве. Анонимные источники сообщали о запланированных взрывах в аэропортах и ТЦ "Охотный ряд".

А в начале февраля в экстренные службы Москвы поступило сообщение о минировании семи ТЦ. Полиция изучила факт достоверности озвученной анонимным источником информации.

Стоит отметить, что в январе по территории России прокатилась очередная волна анонимных сообщений о "минировании" школ, торговых центров, кинотеатров и других зданий. Массовые эвакуации проходили не только в Центральном регионе, но на Дальнем Востоке, в Сибири.

Из-за ложного минирования эвакуировали людей из торговых центров в Иркутске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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