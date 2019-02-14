В Москве эвакуирован Ярославский вокзал из-за угрозы минирования
Экстренные службы занялись проверкой информации о "минировании" Ярославского вокзала в Москве от анонимного источника.
- В четверг поступило анонимное сообщение о "минировании" по адресу: Комсомольская площадь 5, - рассказали в экстренных службах.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в середине января текущего года прошла "волна" сообщений о минированиях в Москве. Анонимные источники сообщали о запланированных взрывах в аэропортах и ТЦ "Охотный ряд".
А в начале февраля в экстренные службы Москвы поступило сообщение о минировании семи ТЦ. Полиция изучила факт достоверности озвученной анонимным источником информации.
Стоит отметить, что в январе по территории России прокатилась очередная волна анонимных сообщений о "минировании" школ, торговых центров, кинотеатров и других зданий. Массовые эвакуации проходили не только в Центральном регионе, но на Дальнем Востоке, в Сибири.
Из-за ложного минирования эвакуировали людей из торговых центров в Иркутске.
ИСТОЧНИК KP.RU