2019-02-14T18:08:09+03:00
Политика

Шойгу: Россия сделала все для сохранения ДРСМД

По словам министра обороны РФ, в ответ Москва ничего не получила и была вынуждена ответить взаимностью
Елена Гильманова
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Министр обороны РФ Сергей ШойгуМинистр обороны РФ Сергей ШойгуФото: Министерство обороны РФ
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Москва сделала все возможное для сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), при этом российская сторона проявила абсолютную открытость. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг, 14 февраля.

«Мы сделали все для того, чтобы сохранить это соглашение, мы были абсолютно открыты. Мы показали все, что у нас происходило», - ответил Шойгу, комментируя вопрос журналистов о том удастся ли сохранить ДРСМД, что

Однако, по словам министра обороны, на эти предложения не ответили и в итоге России пришлось ответить взаимностью. «На это нам, естественно, не то что не ответили». А все эти пункты, которые мы предложили им… естественно, мы ответили взаимностью", - сказал он.

Кроме того, Шойгу сообщил, Россия пока не видит, что США выводят войска из серии. «Мы не видим пока, что они выводят войска, более того, мы видим активную поддержку тех подразделений, в частности, курдских, и оружием, и техникой, которые расположены на восточном берегу Евфрата», - заявил он.

Сайт kp.ru писал о том, что американцы объяснили свои действия по поводу приостановки выполнения обязательств по ДРСМД некими нарушениями со стороны России. Власти РФ в ответ на такое заявление предложили партнерам самим избавиться от оружия, нарушающего условия договора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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