2019-02-14T18:40:42+03:00
Политика

Путин: Россия, Турция и Иран позитивно оценивают вывод войск США из Сирии

По словам президента России, такие действия Вашингтона поможет стабилизировать обстановку в САР
Елена Гильманова
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Президенты России, Ирана и ТурцииПрезиденты России, Ирана и ТурцииФото: REUTERS
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Президенты России, Ирана и Турции сошлись во мнении, что вывод войск США из Сирии является позитивным шагом, который поможет стабилизировать обстановку. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, которая состоялась в четверг, 14 февраля, в Сочи.

Путин сообщил, что в ходе переговоров также шла речь о том, как повлияют на развитие ситуации в Сирии объявленные планы США о выводе американских войск из северо-восточных районов страны.

«По нашему общему мнению, реализация таких шагов стала бы позитивным шагом, помогла бы стабилизировать обстановку в данном районе Сирии, где в конечном итоге должен быть восстановлен контроль законного правительства» - сказал президент.

Российский лидер отметил, что все стороны переговоров знают, что в отношении обещаний по поводу вывода сирийских войск «Трамп активно работает над своим предвыборным обещанием, что редко случается в истории США».

Путин также сообщил, что Москва, Тегеран и Анкара обсудили пути реализации российско-турецкого меморандума о зоне деэскалации в Идлибе. Все стороны трёхсторонних переговоров договорились предпринять дополнительные шаги для стабилизации положения в сирийском регионе.

«Отмечу, что иранские и турецкие коллеги готовы сообща работать в целях окончательного снятия напряженности и стабилизации в Идлибе. Договорились предпринять на этот счет дополнительные шаги», - заявил он.

Ранее, 11 февраля, при подготовке к предстоящий сочинской встречи министерства обороны России и Турции заявили о важности и необходимости решительных мер по обеспечению безопасности в демилитаризованной зоне Идлиб в Сирийской Арабской Республике - несмотря ни на какие провокации.

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск США из Сирии 19 декабря прошлого года. 4 января 2019 года глава американского Госдепа Майк Помпео заявил о начале выполнения данного решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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