Кожемяко в интервью "КП" указал на важность продвижения региональных проектов

СЕГОДНЯ 18:40 2019-02-14T19:02:05+03:00

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал о том, что в этом году его регион участвует в Российском инвестиционном форуме сразу с несколькими проектами и указал на важность их продвижения.

По словам главы края, уже сейчас региональные инвесторы нашли партнеров на этой обширной площадке. Также имеет место подписание различных соглашений, презентация товаров. Кроме того, планируется комплексный подход к развитию территорию. Первый такой пилотный проект будет затрагивать Арсеньевский городской округ.

"Наша задача продвигать такие проекты, чтобы они были узнаваемы, чтобы они были притягательны для инвесторов", - подчеркнул губернатор.

Сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 14 февраля, в кейс-зоне Российского инвестиционного форума в Сочи прошел "Открытый диалог" с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Участвовать в обсуждении и задавать вопросы могли все участники мероприятия.

Олег Кожемяко отвечает на вопросы главного редактора Комсомольской правды Владимира Сунгоркина.В Сочи проходит Российский инвестиционный форум. Открытый диалог ведет Владимир Сунгоркин с Олегом Кожемяко о возможностях развития бизнеса в Приморском крае. Инвестиционной экосистеме и планах на будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU