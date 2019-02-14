2019-02-14T19:18:04+03:00
Политика

Следующая встреча по урегулированию в Сирии состоится в Астане

Лидеры Ирана, Турции и России подвели итоги трехстороннего саммита в Сочи
Елена Гильманова
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Лидеры Ирана, Турции и РоссииЛидеры Ирана, Турции и РоссииФото: REUTERS
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В четверг, 14 февраля, по итогам саммита трехстороннего саммита глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию в Сочи, главы России, Турции и Ирана согласовали проведение очередной встречи в Астане в апреле.

«Согласились дать поручение своим представителям провести очередную международную встречу по Сирии в Астане в апреле 2019 года», - говорится в совместном заявлении сторон.

«Нужны конкретные шаги, чтобы добиться окончательной деэскалации», - подчеркнул российский лидер по итогам саммита.

Помимо сирийской проблематики, главы государств успели обсудить, взаимодействие в различных областях, последние события в мире и условились наращивать совместное торгово-экономическое сотрудничество.

Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган отдельно выразили соболезнования семьям жертв теракта в Иране и сообщили о поддержке народу и правительству республики, осудив действия террористов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в результате взрыва на юго-востоке Ирана. По последним данным, в результате взрыва, прогремевшего ранее в среду, 13 февраля, на юго-востоке Ирана, погиб 41 человек. Причем среди жертв теракта - как бойцы формирований «Аль-Кудс» - спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР), так и мирные граждане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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