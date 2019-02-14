2019-02-14T19:48:49+03:00
Общество

Похороны Сергея Захарова пройдут под Санкт - Петербургом

Супруга артиста и его дочь организуют похороны Сергея Захарова
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Похороны Сергея Захарова пройдут под Санкт - ПетербургомПохороны Сергея Захарова пройдут под Санкт - ПетербургомФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Советский эстрадный певец Сергей Захаров умер сегодня в Москве на 69-м году жизни.

Прах артиста захоронят на кладбище Зеленогорска под Санкт-Петербургом. Такое решение приняли супруга Захарова и его дочь.

Последние годы жизни артист жил работал в северной столице, сообщает "РИА-Новости".

Сергея Захарова помнят как исполнителя знаменитых песен «Московские окна», «Очи чёрные» и «Три белых коня».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что музыкант Игорь Корнелюк рассказал о Сергее Захарове: Ему обрубили крылья на самом взлете." По его словам, артист не озлобился и, в отличие от многих, понимал, что в жизни главное.

А артист Михаил Боярский следующим образом высказался о смерти Сергея Захарова: «Сережа сильно отличался от нашей поверхностной эстрады».

Народный артист России Сергей Захаров умер в Москве на 69-м году жизни..

ИСТОЧНИК KP.RU

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