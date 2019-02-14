Похороны Сергея Захарова пройдут под Санкт - Петербургом
Советский эстрадный певец Сергей Захаров умер сегодня в Москве на 69-м году жизни.
Прах артиста захоронят на кладбище Зеленогорска под Санкт-Петербургом. Такое решение приняли супруга Захарова и его дочь.
Последние годы жизни артист жил работал в северной столице, сообщает "РИА-Новости".
Сергея Захарова помнят как исполнителя знаменитых песен «Московские окна», «Очи чёрные» и «Три белых коня».
Ранее сайт kp.ru писал о том, что музыкант Игорь Корнелюк рассказал о Сергее Захарове: Ему обрубили крылья на самом взлете." По его словам, артист не озлобился и, в отличие от многих, понимал, что в жизни главное.
А артист Михаил Боярский следующим образом высказался о смерти Сергея Захарова: «Сережа сильно отличался от нашей поверхностной эстрады».
Народный артист России Сергей Захаров умер в Москве на 69-м году жизни..
ИСТОЧНИК KP.RU