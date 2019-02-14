Климкин: наблюдателями на Украине скорее станут марсиане, нежели россияне

СЕГОДНЯ 19:42 2019-02-14T19:42:30+03:00

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У марсиан больше возможностей стать наблюдателями на президентских выборах Украины, нежели у представителей России. Такое мнение высказал глава МИД Незалежной Павел Климкин в четверг, 14 февраля, в своем официальном Twitter-аккаунте.

Политик заявил, что «кто-то никак не успокоится относительно российских наблюдателей на президентских выборах в Украине». При этом, по его мнению, «у марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами», при условии «если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ».

Cайт kp.ru писал о том, что в четверг, 7 февраля, Верховная рада приняла законопроект, запрещающий россиянам быть международными наблюдателями на выборах президента Украины, которые назначены на 31 марта 2019 года. В МИД РФ указали на то, что такие действия украинских властей являются грубейшим нарушением международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур и сообщили, Россия решила не направлять своих наблюдателей на выборы президента Украины, руководствуясь соображениями об обеспечении их безопасности.

Центральная избирательная комиссия Украины огласила окончательный список кандидатов в президенты страны. Зарегистрированы 44 человека, при том что изначально заявки подали 89 человек. То есть отсеяна ровно половина из кандидатов. Тем не менее, до предвыборной гонки допущено абсолютно рекордное число человек. Например, в выборах 5 лет назад участвовали 23 кандидата.

ИСТОЧНИК KP.RU