Медведев: санкций мы не боимся, однако это не ерунда

СЕГОДНЯ 20:08 2019-02-14T20:08:16+03:00

Премьер-министр России заявил, что действия США больше связаны с их внутренними проблемами и желанием защитить свою экономику

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Западные санкции против России имеют значение для экономики нашей страны, однако не навредят ей капитально, поэтому их бояться не стоит, но и закрывать на них глаза нельзя. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг, 14 февраля.

«Санкций мы, конечно, не боимся» - заверил Медведев, но он подчеркнул, что «не должно быть и другого подхода, типа: "Это все ерунда!"». «Такой, знаете, шапкозакидательский подход. Я подчас это слышу, зачастую от государственных служащих», - заявил глава кабинета министров в интервью НТВ.

По его словам, «санкции имеют значение для нашей экономики», однако премьер считает, что «они не навредят ей капитально». «Но то, что это нам не помогает, а подчас затрудняет развитие, никакого сомнения нет» - признал он.

Характеризуя сам факт санкций, Медведев отметил, что «это очередная шизоидная история, связанная с тем, каким образом в Америке происходит консолидация элит». Он пояснил, что проблема заключается в том, что элита, в особенности демократическая, консолидируется «на почве борьбы с президентом Трампом». «А борьба с президентом Трампом ведется при помощи так называемой русской истории. Это в значительной степени связано не с нашими отношениями с американцами, а именно со внутренними проблемами Соединенных Штатов» - сказал он.

Медведев пояснил, что США - крупнейшая экономика, вследствие чего у Вашингтона возникает желание использовать протекционистские меры «борьба с другими экономиками и всякого рода санкции». «Санкции в отношении ЕС, санкции в отношении России, санкции в отношении Ирана, санкции в отношении Китая. Таким образом они видят свое будущее» - считает политик.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз разрабатывают очередные антироссийские санкции из-за Украины. Позже группа сенаторов США подготовила очередной законопроект, предполагающий ужесточение санкций против России.

ИСТОЧНИК KP.RU