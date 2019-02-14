СЕГОДНЯ 21:02 2019-02-14T21:17:57+03:00

В Москве на Ореховом бульваре столкнулись автобус и легковушка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Вечером в четверг, 14 февраля, на Ореховом бульваре в Москве произошло ДТП - столкнулись автобус и автомобиль марки "Деу Матиз".

По словам очевидцев, автобус ехал по маршруту "Москва-Ставрополь", внутри него находились 60 пассажиров. В результате происшествия погиб один человек - водитель легковушки. Мужчина скончался, не приходя в сознание. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691973" frameborder="0"></iframe> В Москве на Ореховом бульваре столкнулись автобус и "Деу Матиз".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ночь на 14 февраля в ДТП на Киевском шоссе под Москвой пострадали два человека. Столкнулись две фуры и легковушка.

А 9 февраля один человек погиб в результате ДТП на севере Москвы. На Большой Академической улице машина на большой скорости влетела в столб и загорелась.

В январе в центре столицы автокран протаранил пешеходный мост. Тогда один человек - пассажир грузовика - погиб, а водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU