"Победа" объяснила причину конфликта с актером Лановым и подарила ему бесплатные билеты

СЕГОДНЯ 21:39 2019-02-14T21:44:21+03:00

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Авиакомпания "Победа" прокомментировала причину недавнего конфликта с народным артистом СССР Василием Лановым, из-за которого тот не смог выехать в Ростов-на-Дону. В качестве примирения "Победа" подарила актеру бесплатные билеты на любой из перелетов.

Дело в том, что Василий Лановой и его сопровождающая группа прибыли на посадку с опозданием в пять минут. В авиакомпании решили пустить Ланового на борт. Однако ручная кладь одного из сопровождающих артиста мужчин превышала допустимые габариты, установленные «Победой».

В авиакомпании ответили, что процесс сдачи багажа привел бы к серьезной задержке рейса. Тогда в авиакомпании приняли решение отказать сопровождающему в полете. Василий Лановой также отказался лететь без сопровождающего.

Позже в авиакомпании первыми пошли на примирение и выразили надежду на то, что администратор артиста впредь будет более внимательным к подготовке к полету.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Лановой рассказал, как его не пустили на борт «Победы», когда он летел на День освобождения Ростова-на-Дону. В свою очередь вавиакомпании заявили, что в инциденте виноваты менеджеры знаменитого актера, заранее не выяснившие правила провоза багажа.

ИСТОЧНИК KP.RU