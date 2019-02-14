В Минкульте предложили ввести культурные нормативы для школьников

СЕГОДНЯ 22:15 2019-02-14T22:15:57+03:00

В ведомстве подчеркнули, что идея заключается в интеграции культурного компонента в школьную программу

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Минкультуры и Минпросвещения разрабатывают новый проект "Культурные нормативы для школьников".

- Мы его анонсируем с министром просвещения, наверное, по окончании этого мероприятия. Идея заключается в том, чтобы интегрировать в школьную программу культурный компонент, - отметил министр культуры России Владимир Мединский.

ИСТОЧНИК KP.RU