2019-02-14T22:15:57+03:00
Общество

В Минкульте предложили ввести культурные нормативы для школьников

В ведомстве подчеркнули, что идея заключается в интеграции культурного компонента в школьную программу
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Минкультуры и Минпросвещения разрабатывают новый проект "Культурные нормативы для школьников".

- Мы его анонсируем с министром просвещения, наверное, по окончании этого мероприятия. Идея заключается в том, чтобы интегрировать в школьную программу культурный компонент, - отметил министр культуры России Владимир Мединский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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