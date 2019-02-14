В Минкульте предложили ввести культурные нормативы для школьников
В ведомстве подчеркнули, что идея заключается в интеграции культурного компонента в школьную программу
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Минкультуры и Минпросвещения разрабатывают новый проект "Культурные нормативы для школьников".
- Мы его анонсируем с министром просвещения, наверное, по окончании этого мероприятия. Идея заключается в том, чтобы интегрировать в школьную программу культурный компонент, - отметил министр культуры России Владимир Мединский.
ИСТОЧНИК KP.RU