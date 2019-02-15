Очевидцы сообщили о массовой драке с перестрелкой в московском кафе
Вечером в четверг, 14 февраля, в кафе "Неолит" на улице 1-й Курьяновской в Москве было шумно. Парочки отмечали День всех влюбленных, но неожиданно для всех началась драка. Очевидцы сообщают более чем о 50 участниках побоища, а также о выстрелах.
- Мы услышали выстрелы, их было не меньше пяти. Люди кричали и выбегали на улицу,- расказала "КП" очевидец Елена Ильина.
Массовая драка с перестрелкой в московском кафе.
Прохожие вызвали полицию и скорую. По неофициальным данным, пострадали 10 человек. Это посетители и сотрудники кафе. По словам очевидцев, за несколько минут до начала драки к кафе подьехали четыре внедорожника с госномерами Чеченской республики. Эту информацию в настоящее время проверяют следователи.
На месте происшествия работают представители экстренных служб. Примыкающие к кафе столичные улицы закрыты для движения транспорта.
- Один человек был госпитализирован. Задержаны 10 человек по подозрению в причинении ему вреда здоровью, - соощили в пресс-службе УМВД РФ по Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU