Очевидцы сообщили о массовой драке с перестрелкой в московском кафе

СЕГОДНЯ 00:17 2019-02-15T00:18:49+03:00

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Вечером в четверг, 14 февраля, в кафе "Неолит" на улице 1-й Курьяновской в Москве было шумно. Парочки отмечали День всех влюбленных, но неожиданно для всех началась драка. Очевидцы сообщают более чем о 50 участниках побоища, а также о выстрелах.

- Мы услышали выстрелы, их было не меньше пяти. Люди кричали и выбегали на улицу,- расказала "КП" очевидец Елена Ильина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691988" frameborder="0"></iframe> Массовая драка с перестрелкой в московском кафе.

Прохожие вызвали полицию и скорую. По неофициальным данным, пострадали 10 человек. Это посетители и сотрудники кафе. По словам очевидцев, за несколько минут до начала драки к кафе подьехали четыре внедорожника с госномерами Чеченской республики. Эту информацию в настоящее время проверяют следователи.

На месте происшествия работают представители экстренных служб. Примыкающие к кафе столичные улицы закрыты для движения транспорта.

- Один человек был госпитализирован. Задержаны 10 человек по подозрению в причинении ему вреда здоровью, - соощили в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU