Захарова рассказала, чем может грозить США военное вмешательство в Венесуэле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что если Вашингтон примет решение о военном вмешательстве в ситуацию в Венесуэле, Соединенные Штаты перешагнут «международно-правовой Рубикон» и потеряют авторитет в мире.
«Я думаю, что с точки зрения мирового процесса и развития ситуации в мире, мне кажется, ситуация в Венесуэле будет предельно показательна», - сказала она.
«По большому счету, это последний международно-правовой Рубикон, через который, если перешагнут и его перейдут, то, я думаю, что уже больше никогда никакое моральное не то что лидерство, а какую-то главенствующую роль, вообще на какой-то серьезный голос в мире Соединенные Штаты права иметь не будут», - продолжила Мария Захарова.
При этом дипломат уточнила: «Если в контексте ситуации в Венесуэле этот военный ресурс и военный компонент будет применен», передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в палате представителей конгресса США обсуждался вопрос применения силы, чтобы помочь венесуэльской оппозиции во главе с самопровозглашенным «временным президентом» Хуаном Гуаидо свергнуть законного главу государства Николаса Мадуро. Представители обеих партий исключили вариант американского военного вмешательства в Венесуэле.
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