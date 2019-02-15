Жертвами взрыве газа в Красноярске стали два человека

СЕГОДНЯ 03:16 2019-02-15T03:35:42+03:00

Число жертв взрыва газа в жилом доме в Красноярске выросло до двух Фото: Мария МИШКИНА

Изменить размер текста: A A

Спасатели, работающие на месте обрушения трехэтажного жилого дома в Красноярске, обнаружили и извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Ранее было известно о гибели одной женщины, которую нашли мертвой в самом начале работ. Таким образом, число жертв взрыва газа возросло до двух.

«В Красноярске сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов на месте обрушения жилого дома, где произошел взрыв бытового газа. На разборке завалов было задействовано пять единиц инженерной техники (кран, экскаватор, погрузчики) и два автомобиля КамАз. С места вывезено 67 кубических метров строительного мусора. Два человека погибли», - сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, трагедия произошла вечером 14 февраля в 30-квартирном доме, расположенном в городском микрорайоне Покровка. По словам очевидцев, они слышали «просто хлопок». В результате разрушены шесть квартир, еще десять повреждены. По уточненным данным МЧС, в доме проживали 20 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я говорю детям – бегите просто и все»: Очевидцы рассказали о взрыве газа в жилом доме Красноярска

ЧП произошло в районе улицы 3-й Дальневосточной и Кандагарской, где расположены несколько многоквартирных домов, похожих на элитные особняки. В настоящий момент известно об одной погибшей женщине и 12 пострадавших (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691966" frameborder="0"></iframe> Взрыв в Красноярске. Комментарии очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU