2019-02-15T07:10:09+03:00
В мире

Бекхэму грозит лишение водительских прав за то, что разговаривал по телефону за рулем

Знаменитый футболист предстанет перед судом 19 марта
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид БекхэмБывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид БекхэмФото: REUTERS
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Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм «проштрафился»: в ноябре прошлого года кто-то заметил, что знаменитый футболист едет по улице в центре Лондона и при этом разговаривает по мобильному телефону. А это строго запрещено британским законом.

В итоге экс-полузащитнику придется предстать перед судом, сообщает телеканал Sky News. По его данным, обвинения Дэвиду Бекхэму пока не предъявлены, но повестку уже получил. Слушания состоятся 19 марта в магистратском суде лондонского района Бромли.

Отмечается, что «преступный эпизод» имел место 21 ноября, когда футболист находился за рулем автомобиля Bentley Bentayga. Бекхэму грозит штраф в размере две тысячи фунтов стерлингов (примерно 2,5 тысячи долларов).

Кроме того, ему могут начислить шесть штрафных баллов из 12 возможных. Это значит, что если какой-нибудь случайный прохожий снова заметит его болтающим по телефону за рулем и сообщит полиции, Бекхэма лишат водительских прав на три года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлом году многократный чемпион Англии избежал наказания за слишком быструю езду благодаря медлительности британской почты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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