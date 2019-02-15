2019-02-15T07:09:50+03:00
Москва

Погода в Москве на 15 февраля 2019 года: в столице потеплеет до +2 градусов, но будет ветрено

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 15 февраля 2019 года
Дарья ИВАШКИНА
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В пятницу, 15 февраля, в Москве потеплеет до +2 градусов, но будет ветреноВ пятницу, 15 февраля, в Москве потеплеет до +2 градусов, но будет ветреноФото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 15 февраля 2019 года. Как утверждают специалисты, в пятницу в столице вновь потеплеет. Так, столбики термометров поднимутся до 0…+2 градусов.

Между тем из-за влияния нового циклона облаков на небе станет больше. При этом в городе пройдет небольшой снег с дождем. Ветер же будет дуть западный со скоростью 7-12 метров в секунду, правда, временами его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В ночь на субботу, 16 февраля, температура воздуха составит -1…+1 градус, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток в мегаполисе будет все еще ветрено, однако небольшие осадки ожидаются уже лишь местами.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе, а именно 13 февраля, Москва пережила рекордный снегопад. При этом началось все с дождя, но затем столбики термометров в столице все-таки опустили ниже ноля градусов, и капли сменились на снежинки. В результате из-за снега, гололеда и снежных заносов по городу стало сложно передвигаться.

Вообще, как считают специалисты, февраль-2019 в мегаполисе может войти в пятерку самых теплых февралей за всю историю метеонаблюдений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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