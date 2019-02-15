При пожаре в жилом доме в центре Москвы спасены восемь человек

СЕГОДНЯ 07:25 2019-02-15T07:34:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на пятницу, 15 февраля, в подвале жилого дома на Большой Дмитровке, 21/7, вспыхнул пожар. Об этом «Комсомольской правде» рассказали очевидцы произошедшего, они же прислали и видео с места событий.

Люди, наблюдавшие за работой спасателей, рассказали, что сотрудники МЧС с помощью лестниц спасли восемь человек, в том числе троих детей и одного инвалида.

По словам свидетелей, никто не пострадал. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Ранее сайт kp.ru писал, как на подземной парковке возле столичного торгового центра «Лефортово» накануне загорелся автомобиль, из-за чего из ТЦ пришлось эвакуировать около 500 человек: внутри здания наблюдалось задымление. Обошлось без пострадавших.

В тот же день, 14 февраля, при пожаре в 14-этажке на юге Москвы погиб ребенок, шесть человек – четверых взрослых и двух детей – спасли.

ИСТОЧНИК KP.RU