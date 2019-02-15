2019-02-15T08:49:33+03:00
Политика

В Сети появилось видео уничтожения американской бронетехники

На этот раз по хуситы подорвали бронемашину LAV-25 м LAV Bison [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Уничтожение американской бронетехники попало на видео. ФОТО: стоп-кадр в видеоУничтожение американской бронетехники попало на видео. ФОТО: стоп-кадр в видео
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В Сети появилось видео уничтожения американской бронетехники. Две машины производства США были захвачены хуситами в ходе рейда на территорию саудовской провинции Наджран. Боевые машины оказались трофеями, их решили показательно уничтожить.

Первым на прочность испытали бронемашину LAV-25, которая ранее принадлежала механизированной бригаде королевской национальной гвардии. Взрыв был такой силы, что тяжелая башня с 25-мм автоматической пушкой отлетела на несколько метров. Корпус охватил огонь, который уничтожил машину до конца.

После очередь дошла до машины LAV Bison. Внутрь заложили взрывчатку и транспорт разорвало на части.

Весь процесс был записан на видео, а после ролик оказался в сети, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Уничтожение американской бронетехники попало на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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