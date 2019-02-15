В Сети появилось видео уничтожения американской бронетехники
В Сети появилось видео уничтожения американской бронетехники. Две машины производства США были захвачены хуситами в ходе рейда на территорию саудовской провинции Наджран. Боевые машины оказались трофеями, их решили показательно уничтожить.
Первым на прочность испытали бронемашину LAV-25, которая ранее принадлежала механизированной бригаде королевской национальной гвардии. Взрыв был такой силы, что тяжелая башня с 25-мм автоматической пушкой отлетела на несколько метров. Корпус охватил огонь, который уничтожил машину до конца.
После очередь дошла до машины LAV Bison. Внутрь заложили взрывчатку и транспорт разорвало на части.
Весь процесс был записан на видео, а после ролик оказался в сети, сообщает сайт телеканала «Звезда».
Уничтожение американской бронетехники попало на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU