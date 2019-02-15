Минобороны РФ не исключило возможного преследования продюсера Би-би-си спецслужбами Запада

СЕГОДНЯ 09:05 2019-02-15T09:05:41+03:00

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Минобороны РФ прокомментировало «обескураживающие для Запада выводы продюсера британского телеканала Би-би-си Риама Далати» о постановочности снятого Белыми касками видео. Речь идет о кадрах, на которых запечатлено оказание помощи якобы пострадавшим от химатаки в апреле прошлого года жителям сирийского города Дума.

Так, в оборонном ведомстве отметили, что не удивлены сделанными журналистом выводами. «Беспристрастное изучение аналогичных кадров, <…> за которыми последовал первый ракетный удар со стороны США, неизбежно приведет любого здравомыслящего человека, не говоря об экспертах, к тем же самым выводам», - говорится в заявлении официального представителя министерства обороны РФ Игоря Конашенкова, поступившем в редакцию «Комсомольской правды».

При этом генерал-майор не исключил возможного преследования продюсера Би-би-си спецслужбами и политиками Запада, замешанными в инсценировках химатак в Сирии. «На фоне масштабов последствий и количества замешанных в этих фальсификациях высокопоставленных западных политиков и спецслужб США, Великобритании (особенно) и других западных стран остается пожелать Риаму Далати избежать преследования и тем более провокаций со стороны тех, поперек чьих интересов он сейчас оказался», - подчеркнул Конашенков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 14 апреля прошлого года США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии. Эта атака как раз и стала ответом на якобы применение химического оружия в городе Дума.

ИСТОЧНИК KP.RU