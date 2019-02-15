Захарова ответила на угрозы Болтона в адрес сторонников Мадуро

СЕГОДНЯ 10:07 2019-02-15T10:07:03+03:00

При этом представитель МИД РФ намекнула на недавнюю историю с блокнотом советника президента США

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на угрозы советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который ранее пообещал, что те, кто «строит заговоры» с законным президентом Венесуэлы Мадуро, «будут по-прежнему сталкиваться с последствиями».

Так, дипломат процитировала на своей странице в Facebook один из заголовков в СМИ: «Болтон пригрозил "последствиями" тем, кто будет "подрывать демократические институты Венесуэлы"». При этом она задала уточняющий вопрос: «Своим блокноту и ручке, что ли?»

Таким образом Захарова намекнула на недавнюю историю с блокнотом Болтона. Напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально на днях журналисты разглядели запись в блокноте советника президента США: там было написано «пять тысяч солдат в Колумбию».

Что касается Венесуэлы, то ранее стало известно, что США намерены помочь венесуэльской оппозиции во главе с самопровозглашенным «временным президентом» Хуаном Гуайдо свергнуть законного главу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU