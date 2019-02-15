Минздрав придумает, как обеспечить нуждающихся детей инсулиновыми помпами

СЕГОДНЯ 11:07 2019-02-15T11:07:46+03:00

В России растет заболеваемость диабетом, в том числе I типа — за три года показатель увеличился на 23 процента

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Что такое растить ребенка с сахарным диабетом, пожалуй, знают только родители, которые оказались в такой ситуации. Если взрослому человек можно объяснить про режим питания и необходимость постоянного контроля, то с детьми это гораздо сложнее. За последние три года показатель заболеваемости диабетом I типа увеличился на 23 процента.

Сейчас в стране более 42 тыс. детей, живущих с данной болезнью. Причем почти у половины из них заболевание не компенсировано, то есть показатели сахара в крови постоянно меняются. За счет болезни продолжительность жизни сокращается на 10-20 лет. Единственная надежда – это инсулиновые помпы. Сейчас данным оборудованием обеспечены только единицы из тысяч нуждающихся.

Проблемой займутся в Минздраве. Глава ведомства Татьяна Голикова поручила представить решения, которые позволят обеспечить всех нуждающихся детей инсулиновыми помпами.

Сегодня родители вынуждены делать постоянные уколы, чтобы держать инсулин под контролем. Порой их количество может доходить о 7-8 в сутки. Только на тест-полоски для измерения уровня сахара в крови семьи тратят от 2 до 10 тысяч рублей, хотя они должны выдаваться бесплатно.

По существующему стандарту ребенку положено получать тест-полоски из расчета четыре штуки на день, то есть не менее 120 на месяц. Только четверть родителей подтверждают, что получают данную норму.

Врачи отмечают, что проблема не только в нехватке средств на закупку оборудования и расходников, но и в том, что катастрофически не хватает эндокринологов. Стране нужно 1,4 тыс. специалистов, а есть только около тысячи, пишет газета «Известия».

Многие родители признаются, что диабет является препятствием для того, чтобы попасть в детский сад. В Новсибирске молодая мама столкнулась с тем, что ее ребенка не хотят брать в дошкольное учреждение из-за того,что мальчик нуждается в постоянных уколах и диете.

ИСТОЧНИК KP.RU