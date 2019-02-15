2019-02-15T11:41:32+03:00
Экономика

Рубль в начале торгов слегка упал к доллару, но укрепился к евро

К 11:15 мск пятницы за «зеленый» давали 66,74 рубля, а за «европейца» - 75,25
Дарья ИВАШКИНА
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Рубль в начале торгов слегка упал к доллару, но укрепился к евроРубль в начале торгов слегка упал к доллару, но укрепился к евроФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 15 февраля, рубль в ходе торгов на Московской бирже слабо и разнонаправленно меняется к доллару и евро. По мнению экспертов, в настоящее время рынок стабилизируется после ощутимого падения курса российской национальной валюты из-за новостей о возможных новых санкциях США.

Так, к 11:15 мск доллар подорожал на 10 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня - до 66,74 рубля. Между тем евро к тому времени подешевел на три копейки и оценивался в 75,25 рубля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях американские сенаторы вновь взялись за обсуждение очередного пакета антироссийских санкций. Как отмечалось, нынешний проект - более жесткая версия законопроекта, представленного в августе прошлого года. Тот пакет ограничительных мер получил название «санкции из ада», а его публикация вызвала панику на российском рынке: рубль упал более чем на 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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