«Скорбим и льем слезы»: политолог о позиции США по контролю над вооружениями

СЕГОДНЯ 11:57 2019-02-15T11:57:06+03:00

Недавно помощник министра обороны США заявил, что Россия и Китай не стремятся к переговорам, но в РФ видят ситуация под иным углом

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США упрекнули Россия, что она не вступает в диалог по вопросу контроля над вооружениями. Пока Штаты стараются и ищут пути выхода из ситуации, Россия и Китай не проявляют энтузиазма, заявил помощник министра обороны США по ядерному, химическому и биологическому оружию Гай Робертс.

Высказывание явно обвинительное, но относиться к нему серьезно не стоит, уверены эксперты. Так как слишком мала фигура, которая сделал подобный вывод.

- Диалога не получается потому, что США имеют свои представления о том, как должны выглядеть переговоры. На примере Договора РСМД мы видели, что Штаты представляют такой диалог в виде последовательных уступок со стороны России. Новое заявление помощника выглядит уже просто как плач обиженной девочки — вот мы стараемся, прилагаем все усилия, у нас есть единственно правильный с нашей точки зрения формат выстраивания отношений с Россией, а Россия остается слепа, глуха, никак не реагирует и не идет нам навстречу. Поэтому мы очень скорбим и льем слезы в жилетки друг другу. Звучит это именно так», — комментирует ФАН профессор МГУ Андрей Манойло.

Политолог уверен, что комментарий Робертса можно забыть. Если бы подобное высказал глава Пентагона или Госдепа, то это уже серьезно.

- А так — завтра водитель троллейбуса в Нью-Йорке сделает такое заявление, ну и что? — резюмирует эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU