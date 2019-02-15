2019-02-15T12:14:03+03:00
Политика

Песков прокомментировал смягчение возможных санкций против российских банков

Представитель Кремля призвал «не обманываться» на этот счет [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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В пятницу, 15 февраля, в Кремле прокомментировали смягчение возможных санкций против российских банков.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «не обманываться» на этот счет. По его мнению, смягчение законопроекта США по новым антироссийским санкциям в части государственных банков связано с желанием Вашингтона обеспечить конкурентные преимущества для американских компаний.

«Речь же идет об американских законодателях, которые могут и не разбираться во всех нюансах. <...> Не всегда мы можем понять, что ими руководит, какие цели они преследуют. Очевидно только одно, что речь идет, конечно, о целях, скорее, связанных с недобросовестной конкуренцией», - цитирует Пескова «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее группа сенаторов США подготовила очередной законопроект, предполагающий ужесточение санкций против России. В частности, этот документ предусматривает ограничения в отношении российского банковского сектора и энергетической сферы.

Внутренняя политика. Как новые санкции повлияют на уровень жизни россиян.Пытаемся разобраться в эфире программы Внутренняя политика на Радио Комсомольская правда . В студии политолог Никита Исаев. Ведущий Роман Карманов. Текущую программу передач вы всегда можете найти по ссылке https://www.kp.ru/radio/schedule/ Радио Комсомольская Правда в соцсетях: https://t.me/radiokp https://vk.com/radio_komsomolka https://www.facebook.com/radkp/ https://ok.ru/kp.radio

ИСТОЧНИК KP.RU

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