2019-02-15T12:33:31+03:00
Москва

Сотрудников телеканала «Звезда» эвакуировали из-за угрозы взрыва

Ранее неизвестный сообщил о «минировании» здания, в котором находится офис канала
Дарья ИВАШКИНА
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Ранее неизвестный сообщил о «минировании» здания, в котором находится офис телеканала «Звезда»Ранее неизвестный сообщил о «минировании» здания, в котором находится офис телеканала «Звезда»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В пятницу, 15 февраля, стало известно об эвакуации сотрудников телеканала «Звезда» из их офиса, расположенного на проспект Мира в Москве. Как уточнил пресс-секретарь канала Анатолий Тихонов, решение вывести людей из здания было принято после поступления анонимного звонка об угрозе взрыва.

«Поступил звонок об угрозе взрыва, сейчас, согласно плану эвакуации, сотрудников вывели на улицу», - сказал Тихонов «Интерфаксу», добавив при этом, что в настоящее время правоохранители уже работают внутри здания: стражи порядка проверяют все помещения на наличие взрывных устройств.

Таким образом, офис телеканала «Звезда» оказался в числе 10 объектов, «заминированных» в Москве в эту пятницу. По последним данным, в общей сложности к данному моменту уже эвакуированы более пять тысяч человек.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу стало известно об угрозе взрыва в бизнес-центре «Фабрика Станиславского».

ИСТОЧНИК KP.RU

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