2019-02-15T12:46:59+03:00
Политика

Роскомнадзор готов предпринять зеркальные меры против британских СМИ

Ответ последует после того, как Ofcom примет решение в отношении российских медиа
Елена Гильманова
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФГлава Роскомнадзора Александр Жаров. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ
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Меры в отношении британских СМИ могут иметь зеркальный характер с учетом поведения британского регулятора работы средств массовой информации Ofcom. Об этом сообщил глава Федеральной службы по надзору в сфере связи России (Роскомнадзор) Александр Жаров.

Жаров сделал заявление об ответных мерах в рамках инвестиционного форума в Сочи в пятницу, 15 февраля. Таким образом он отреагировал на информацию о том, что Ofcom готовится ввести санкции в отношении НТВ - соответствующее уведомление британский медиалегулятор распространил в понедельник, 11 февраля.

Ранее kp.ru сообщал, что в декабре прошлого года британский Ofcom признал российский телеканал RT виновным в нарушении принципа беспристрастности в семи программах. После чего пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ответной реакцией проверки российской редакции BBC Роскомнадзором.

В конце января Роскомнадзор сообщил о нарушениях, выявленных в работе ООО "Бритиш Телевижн", осуществляющего вещание британского телеканала BBC World News.

ИСТОЧНИК KP.RU

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