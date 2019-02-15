2019-02-15T12:50:54+03:00
Спорт

"ПСЖ" намерен подписать еще одного Килиана Мбаппе

Руководство клуба заинтересовалось полным тёзкой своего 20-летнего нападающего
Дарья КРЫЛОВА
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Один Килиан Мбаппе уже играет за ПСЖ.Один Килиан Мбаппе уже играет за ПСЖ.Фото: REUTERS
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По сообщениям Le Parisien «ПСЖ» настолько впечатлены игрой своего 20-летнего форварда Килиана Мбаппе, что отыскали его полного 11-летнего тёзку и рассматривают его включение в свою систему.

Руководство клуба уже начало вести переговоры с отцом мальчика по поводу его перехода в юниорскую команду «ПСЖ».

11-летний Килиан Мбаппе Ндумбе Яба привлек к себе внимание своей игрой, которая обещает стать такой же перспективной, как и игра 20-летнего Мбаппе.

В текущем сезоне он провел в чемпионате Франции 17 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 10 голевых передач.

«ПСЖ» после 22 туров уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1, и одержало красивую победу над «Манчестером Юнайтед» в Лиге Чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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