В Кремле рассказали о полученной Путиным травме
В пятницу, 15 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о травме, полученной российским лидером Владимиром Путиным в минувший четверг на тренировке с дзюдоистами. По его словам, глава нашего государства пострадал во время одного из захватов.
«Это ли это ушиб, то ли он чуть-чуть ударил этот палец. <…> Это обычная травма, ничего страшного. Спорт есть спорт», - цитирует Пескова ТАСС.
При этом представитель Кремля заверил, что в настоящее время Путин «чувствует себя прекрасно» и даже собирается в пятницу вечером сыграть в хоккей.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент РФ намерен сыграть в хоккей со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как ожидается, политики выйдут на лед в Сочи, где уже со среды продолжаются их переговоры.
Что касается травмы, то Путин получил ее в минувший четверг, 14 февраля, когда в очередной раз вышел на татами.
Владимир Путин повредил палец во время тренировки со сборной России по дзюдо.
ИСТОЧНИК KP.RU