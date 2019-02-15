2019-02-15T13:04:31+03:00
Политика

В Кремле рассказали о полученной Путиным травме

Как заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в настоящее время глава нашего государства «чувствует себя прекрасно» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В пятницу, 15 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о травме, полученной российским лидером Владимиром Путиным в минувший четверг на тренировке с дзюдоистами. По его словам, глава нашего государства пострадал во время одного из захватов.

«Это ли это ушиб, то ли он чуть-чуть ударил этот палец. <…> Это обычная травма, ничего страшного. Спорт есть спорт», - цитирует Пескова ТАСС.

При этом представитель Кремля заверил, что в настоящее время Путин «чувствует себя прекрасно» и даже собирается в пятницу вечером сыграть в хоккей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент РФ намерен сыграть в хоккей со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как ожидается, политики выйдут на лед в Сочи, где уже со среды продолжаются их переговоры.

Что касается травмы, то Путин получил ее в минувший четверг, 14 февраля, когда в очередной раз вышел на татами.

Владимир Путин повредил палец во время тренировки со сборной России по дзюдо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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