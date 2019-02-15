На мэра города Иваново напали с битой

СЕГОДНЯ 13:15 2019-02-15T13:15:46+03:00

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Неизвестный мужчина напал на мэра Иваново Владимира Шарыпова и пытался избить его битой. Нападение произошло прямо возле дома градоначальника поздно вечером в четверг, 14 февраля.

Чиновник получил легкие травмы, головы и конечностей, его госпитализировали. Однако в пятницу, 15 февраля, мэр уже был на рабочем месте.

Шарыпов смог дать отпор преступнику, после чего тот скрылся. Стоит отметить, что глава города не только оказал сопротивление нападавшему, но и после того, как тот обратился в бегство, попытался его задержать. Однако мужчине удалось скрыться.

«14 февраля 2019 года около 22.00 неизвестный совершил хулиганские действия в отношении главы города Иваново. В результате потерпевший получил ушибы, неопасные для жизни - сообщили в УМВД - На место происшествия прибыли сотрудники полиции».

Как сообщают в ведомстве, в настоящий момент, полицейские ищут подозреваемого в нападение. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Издание IvanovoNews отмечает, что мэр Шарыпов профессионально занимается боевыми искусствами.

ИСТОЧНИК KP.RU