Песков прокомментировал возможность отмены виз для россиян в Японию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможную отмену виз для россиян в Японию. В частности, он заметил, что Москва приветствует подобные обсуждения.
«Это то, к чему стремимся. Подобные обсуждения, безусловно, приветствуются», - приводит слова представителя Кремля ТАСС.
При этом Песков заметил, что изменение визового режима не обсуждалось на встрече главы нашего государства Владимира Путина и премьер- министра Японии Синдзо Абэ, которая состоялась 22 января в Москве. Между тем, как подчеркнул пресс-секретарь, тема отмены виз часто фигурирует в повестке переговоров России с другими странами.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 15 февраля, появилась информация о том, что власти Страны восходящего солнца в настоящее время изучают вопрос отмены краткосрочных виз для россиян.
ИСТОЧНИК KP.RU