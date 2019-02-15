2019-02-15T13:36:26+03:00
Политика

Песков прокомментировал возможность отмены виз для россиян в Японию

По словам представителя Кремля, Москва приветствует подобные обсуждения
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможную отмену виз для россиян в Японию. В частности, он заметил, что Москва приветствует подобные обсуждения.

«Это то, к чему стремимся. Подобные обсуждения, безусловно, приветствуются», - приводит слова представителя Кремля ТАСС.

При этом Песков заметил, что изменение визового режима не обсуждалось на встрече главы нашего государства Владимира Путина и премьер- министра Японии Синдзо Абэ, которая состоялась 22 января в Москве. Между тем, как подчеркнул пресс-секретарь, тема отмены виз часто фигурирует в повестке переговоров России с другими странами.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 15 февраля, появилась информация о том, что власти Страны восходящего солнца в настоящее время изучают вопрос отмены краткосрочных виз для россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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