МИД РФ: активность НАТО в Черном море ухудшит ситуацию в области безопасности

СЕГОДНЯ 13:56 2019-02-15T13:56:34+03:00

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Действия НАТО по наращиванию своей активности в Черном море ухудшает ситуацию в области безопасности. Таким образом замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможности расширения присутствия альянса в регионе для поддержки Украины.

«Исходим из того, что эта активность ухудшает ситуацию в области безопасности. Черное море всегда было морем сотрудничества», - передает слова дипломата ТАСС.

Комментируя заявления Североатлантического альянса о шагах по сдерживанию Москвы на фоне выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Грушко назвал это полным абсурдом.

«Парадокс заключается в том, что это США вышли из ДРСМД, а сдерживать они собираются Россию. В этом абсурд полный», – заявил замглавы МИД.

Напомним, что в четверг, 14 февраля, Йенс Столтенберг заявил о возможном расширении присутствия эсминцев военно-политического блока в Черном море, а также оказании дополнительной поддержки Украине. Также в январе этого года к российским территориальным водам приблизились американские военные корабли Donald Cook и Fort McHenry.

ИСТОЧНИК KP.RU