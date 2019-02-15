МИД РФ: активность НАТО в Черном море ухудшит ситуацию в области безопасности
Действия НАТО по наращиванию своей активности в Черном море ухудшает ситуацию в области безопасности. Таким образом замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможности расширения присутствия альянса в регионе для поддержки Украины.
«Исходим из того, что эта активность ухудшает ситуацию в области безопасности. Черное море всегда было морем сотрудничества», - передает слова дипломата ТАСС.
Комментируя заявления Североатлантического альянса о шагах по сдерживанию Москвы на фоне выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Грушко назвал это полным абсурдом.
«Парадокс заключается в том, что это США вышли из ДРСМД, а сдерживать они собираются Россию. В этом абсурд полный», – заявил замглавы МИД.
Напомним, что в четверг, 14 февраля, Йенс Столтенберг заявил о возможном расширении присутствия эсминцев военно-политического блока в Черном море, а также оказании дополнительной поддержки Украине. Также в январе этого года к российским территориальным водам приблизились американские военные корабли Donald Cook и Fort McHenry.
ИСТОЧНИК KP.RU