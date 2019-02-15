Нетаньяху задержался в Польше из-за поломки самолета

СЕГОДНЯ 13:55 2019-02-15T13:55:05+03:00

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В пятницу, 15 февраля, стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог вылететь из польской столицы Варшавы. Как выяснилось, вылет главы правительства еврейского государства в Тель-Авив задержали на несколько часов из-за неисправности, обнаруженной в его самолете.

По некоторым данным, в пятницу рано утром израильский премьер прибыл в аэропорт Варшавы, однако вскоре был вынужден вернуться в гостиницу, чтобы подождать там прибытия другого лайнера из Израиля, сообщает государственное радио еврейского государства Kan.

Стоит отметить, что в Варшаве Нетаньяху принимал участие в организованной США и Польшей международной министерской встрече, посвященной «строительству мира и безопасности на Ближнем Востоке». Эта встреча проходила в польской столице 13-14 февраля.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, несколько месяцев назад в похожей ситуации оказалась канцлер Германии Ангела Меркель: из-за поломки своего самолета она долго не могла добраться до Буэнос-Айреса.

ИСТОЧНИК KP.RU