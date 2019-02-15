В США бездомного приговорили к девяти годам за попытку убийства россиянина
В США суд вынес приговор 57-летнему бездомному мужчине, который в ноябре 2015 года напал с ножом на российского туриста и его семью в Лос-Анджелесе.
Как сообщили в прокуратуре округа Лос-Анджелес, обвиняемого - Дональда Оффермана - приговорили к девяти годам тюремного заключения.
По данным уголовного дела, 18 ноября 2015 года россиянин вместе со своими родственниками приехал в торгово-развлекательный комплекс Hollywood and Highland Center. Когда туристы поднимались по лестнице, к ним подбежал неизвестный и нанес главе семейства несколько ударов ножом.
Стоит отметить, что спустя месяц после случившегося нападавшего признали невменяемым, однако в апреле прошлого года это решение было отменено, после чего прокуроры продолжили дело против бездомного.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе в московском метро агрессивный мужчина набросился с ножом на другого пассажира. При этом, по словам потерпевшего, он не знает нападавшего и не понимает, что послужило причиной нападения.
ИСТОЧНИК KP.RU