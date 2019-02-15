2019-02-15T14:27:16+03:00
Общество

В США бездомного приговорили к девяти годам за попытку убийства россиянина

В 2015 году Дональд Офферман напал на туриста из РФ и его семью в Лос-Анджелесе
Дарья ИВАШКИНА
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В 2015 году Дональд Офферман напал на туриста из РФ и его семью в Лос-АнджелесеВ 2015 году Дональд Офферман напал на туриста из РФ и его семью в Лос-АнджелесеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США суд вынес приговор 57-летнему бездомному мужчине, который в ноябре 2015 года напал с ножом на российского туриста и его семью в Лос-Анджелесе.

Как сообщили в прокуратуре округа Лос-Анджелес, обвиняемого - Дональда Оффермана - приговорили к девяти годам тюремного заключения.

По данным уголовного дела, 18 ноября 2015 года россиянин вместе со своими родственниками приехал в торгово-развлекательный комплекс Hollywood and Highland Center. Когда туристы поднимались по лестнице, к ним подбежал неизвестный и нанес главе семейства несколько ударов ножом.

Стоит отметить, что спустя месяц после случившегося нападавшего признали невменяемым, однако в апреле прошлого года это решение было отменено, после чего прокуроры продолжили дело против бездомного.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе в московском метро агрессивный мужчина набросился с ножом на другого пассажира. При этом, по словам потерпевшего, он не знает нападавшего и не понимает, что послужило причиной нападения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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