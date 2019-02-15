Илья Бер прокомментировал отстранение от эфира Первого канала
Главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер прокомментировал свое отстранение от эфира Первого канала после скандала с «подкупом». По его словам, он удовлетворен таким решением руководства и считает его «правильным».
«Я удовлетворен решением Первого канала и "Красного Квадрата" (телекомпании, которая является производителем программы "Кто хочет стать миллионером? "). Считаю его с точки зрения производителя телевизионного продукта и канала вещателя правильным», - написал Бер на своей странице в Facebook. При этом он заверил, что «никаких дальнейших шагов предпринимать не планирует».
Напомним, ранее в пятницу стало известно, что Первый канал решил отстранить от эфира обоих фигурантов скандала с «подкупом», то есть и Илью Бера, и знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя.
Что касается самого скандала, то, как сообщал сайт kp.ru, разгорелся он 12 февраля, когда главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» обвинил Друзя в попытке подкупа. Как заявил тогда Бер, в ноябре прошлого года Друзь предложил ему долю от трехмиллионного выигрыша в обмен на правильные ответы на вопросы.
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ИСТОЧНИК KP.RU