Илья Бер прокомментировал отстранение от эфира Первого канала

15 Февр. 14:52 2019-02-15T14:52:26+03:00

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Главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер прокомментировал свое отстранение от эфира Первого канала после скандала с «подкупом». По его словам, он удовлетворен таким решением руководства и считает его «правильным».

«Я удовлетворен решением Первого канала и "Красного Квадрата" (телекомпании, которая является производителем программы "Кто хочет стать миллионером? "). Считаю его с точки зрения производителя телевизионного продукта и канала вещателя правильным», - написал Бер на своей странице в Facebook. При этом он заверил, что «никаких дальнейших шагов предпринимать не планирует».

Напомним, ранее в пятницу стало известно, что Первый канал решил отстранить от эфира обоих фигурантов скандала с «подкупом», то есть и Илью Бера, и знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя.

Что касается самого скандала, то, как сообщал сайт kp.ru, разгорелся он 12 февраля, когда главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» обвинил Друзя в попытке подкупа. Как заявил тогда Бер, в ноябре прошлого года Друзь предложил ему долю от трехмиллионного выигрыша в обмен на правильные ответы на вопросы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/691485" frameborder="0"></iframe> Александра Друзя обвиняют в подкупе игры «Кто хочет стать миллионером».Редактор «Кто хочет стать миллионером» утверждает, что легендарный знаток пытался за деньги узнать вопросы на шоу

ИСТОЧНИК KP.RU