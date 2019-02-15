В Подмосковье выявят уклоняющихся от налогов таксистов

СЕГОДНЯ 14:52 2019-02-15T14:52:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы начнет выявлять компании такси, уклоняющиеся от уплаты налогов. Такое решение было принято после анализа налоговых поступлений в 2018 году.

Сообщается, что за девять месяцев 2018 года более 50% таксомоторных компаний уклонялись от уплаты налогов, а более 40% занизили налогооблагаемую базу и платили налоги не в полном объеме. В целях пресечения этих нарушений в регионе запланирован целый комплекс мер, направленных на формирование ответственного отношения компаний такси к уплате налогов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того, в 2019 году ведомства планируют провести информационную кампанию по разъяснению необходимости уплаты налогов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Кроме того в регионе будет продолжена работа с перевозчиками, не желающими регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, занимающимися услугами такси, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU